Mundial Rusia 2018: Messi estuvo en el entrenamiento pero sigue en duda

Este jueves los jugadores del FC Barcelona entrenaron para preparar el partido del próximo sábado frente a Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuan. Una parte del entrenamiento apareció Lionel Messi.

Messi no se ha encontrado en condiciones óptimas por lo que no ha visto actividad futbolística con su selección en los dos encuentros contra Italia y España, pero ya son buenas noticias el hecho que haya participado en el entrenamiento con un nivel de esfuerzo menos que al de sus compañeros.

Marc André ter Stegen y Gerard Piqué también sufren de problemas físicos, pero a pesar de eso han participado con normalidad. Por otro lado, Lucas Digne estará tres semanas fue de las canchas a causa de una lesión muscular que sufrió en el partido entre Francia y Colombia.

En el club tampoco olvidan la participación del mediocampista Sergio Busquets, quien se lesionó en el enfrentamiento contra el Chelsea. En el conjunto catalán esperan que se recupere para que pueda jugar para la ida de cuartos de final de la Champions contra Roma, lo que sí es seguro es que sea baja para el encuentro ante Sevilla.

Piqué sigue con sus molestias en la rodilla desde hace tiempo, pero aún así puede jugar. Ter Stegen disputó el encuentro amistoso contra España, pero esto ocasionó que fuera baja en el siguiente por problemas en la rodilla. En Barcelona tienen fe en que Piqué, Ter Stegen y Messi estén en condiciones para el próximo encuentro.

“No fue una Eliminatoria normal y no pudimos compartir tanto por la situación. Sentimos que es ahora o nunca, que debemos aprovechar esta chance. La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. Queremos sacarnos la espina y conseguir el objetivo”, aclaró.