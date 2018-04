Mundial Rusia 2018: "Messi debe alzar la Copa para estar al nivel de Maradona y Pelé", Carlos Bilardo

Carlos Bilardo, ex futbolista que logró obtener el galardón por haber sido campeón con Argentina en México 86, no se quedó callado y estableció un reto muy grande al crack argentino Lionel Messi. El ex director técnico contempla que Messi es un jugador inigualable, por lo que le puso presión previo al inicio del Mundial Rusia 2018.

Carlos Bilardo

“Messi es el mejor jugador del mundo. No hay otro como él, pero para llegar al nivel de Maradona y Pelé, él tiene que ganar la Copa del Mundo. Veo que lo comparan mucho con Maradona, pero para eso debe traer el trofeo a casa”, expresó Bilardo, quien dio un consejo a Jorge Sampaoli para ubicar a Lio. “Messi debe tener una libertad total, sin ninguna obligación defensiva”.

Lionel Messi

Refiriéndose a las oportunidades que tiene Argentina en el Mundial Rusia 2018, declaró: "Tiene grandes posibilidades. Lo veo más fuerte que en Brasil 2014 (donde la albiceleste quedó en segunda posición), pero hay errores que corregir y queda poco tiempo”.

Lionel Messi en Brasil 2014

También hizo comentarios acerca de la goliza 1-6, que recibieron a manos de la Selección de España:

“No puedes perder así y creer que todo debe continuar de esa forma. Faltó alma en el campo, saber lo que representa esa camiseta, pero es mejor que haya pasado en un amistoso”.

Argentina

Sobre el cuestionamiento de qué selección se impondría en el Mundial Rusia 2018:

“Este es un torneo sin sorpresas. Los candidatos son Argentina, Brasil, Alemania, España y Francia”.

Declaración de 'D10S'

Añadiendo una piedrita más después del espantoso resultado para la albiceleste, Diego Maradona también hizo acto de presencia por medio de su cuenta de Instagram, con un mensaje que al parecer era una crítica a la participación de Argentina frente a España:

“Les deseo felices pascuas y quiero decirles que yo puse el cuero y el corazón jugando para la selección argentina”.