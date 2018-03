Mundial Rusia 2018: Menotti declara que la Selección Mexicana sólo es un participante

El extécnico que llevó a la Selección de Argentina a conquistar el Mundial de 1978, César Luis Menotti, comentó que la Selección Azteca no es favorita para ganar el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, aclaró que es un rival serio, está obligado a pasar de la fase de grupos pero no cuenta con la presión de ganar la competición.

“Hoy no le basta al futbolista mexicano con pasar la primera ronda. A México se le exige estar en los cuartos de final, porque se lo ganaron los jugadores. El futbolista no debe perder la serenidad ni el compromiso. Esta exigencia por ahí los lleva a no tener la tranquilidad que se necesita para la alta competencia”, añadió el Director Técnico argentino.