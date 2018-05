Mundial Rusia 2018: Menotti declara que Messi no necesita ganar el Mundial para ser grande

Existen numerosas estrellas futbolísticas que jamás conquistaron el campeonato más importante a nivel mundial en el futbol, pero las que más destacan son Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi. Sin embargo, el astro argentino todavía mantiene la oportunidad de conseguirlo, aunque para César Luis Menotti, el 10 de la Albiceleste ya tiene su puesto asegurado en la historia sin darle tanta relevancia si gana la Copa del Mundo o no.

"Di Stéfano no ganó ningún Mundial, Sívori tampoco. Ojalá, ojalá (lo gane). Su historia está escrita en 20 títulos, miles de goles de todas facturas. Por supuesto que sí, para él sería un principio del cierre, del final de su carrera, con un campeonato del mundo. Pero no creo que necesite el campeonato del mundo para pertenecer a la historia de los grandes del futbol, ya está instalado y reconocido", comentó Menotti al programa Estadio TNT Mundial.

Alfredo Di Stéfano

Ha sido una gran diferencia en el éxito que la tenido Messi a nivel de clubes y con la Selección Argentina, que acumula tres Finales consecutivas sufriendo derrota: Mundial de Brasil 2014, Copa América Chile 2015 y Copa América Centenario 2016. Sin embargo, hay una nueva oportunidad en la puerta y es Rusia 2018, que podría ser la última probabilidad de que el nacido en Rosario conquiste la Copa del Mundo.

"Nadie más que él puede ayudar a que Argentina juegue mejor. Nosotros no necesitamos que Messi demuestre que es el mejor. Esto es lo que yo le pedí alguna vez a Leo, nosotros necesitamos que Messi ayude a que el equipo juegue mejor y él lo puede hacer".

Lionel Messi

Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Mohamed Salah son algunas de las figuras que asistirán a Rusia este verano, pero ninguno como Lionel Messi, de acuerdo a declaraciones de Menotti. Sobre él recae la oportunidad de que Argentina elimine una sequía de 32 años sin títulos mundiales y de un cuarto de siglo sin coronarse en torneos de selecciones mayores (la última vez fue en la Copa América 1993).

"No sé si alcanza para ganar un Mundial, pero es el único que puede resolver la falta de una idea y un desarrollo de juego por los tiempos que tiene. No sé cómo va armar el equipo Sampaoli, no lo sé, pero tener a Messi es tener el as de espadas. Y si no lo tienes, tampoco lo tienen ellos, porque no hay otro. No es decir nosotros tenemos a Pelé pero ellos a Cruyff, aquí no. Aquí tenemos a Messi y no hay ningún Messi en ningún equipo, ni siquiera Neymar".

Lionel Messi

Dejando a un lado a Di Stéfano, existen otras estrellas del pasado que jamás ganaron Mundial como Marco van Basten, George Best, Roberto Baggio, Johan Cruyff, Sócrates, Michel Platini, George Weah, Paolo Maldini, yZico.