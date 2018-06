Mundial Rusia 2018: "Me duele en el alma", triste carta de Frank Fabra

Faltaba sólo poco más de una semana para que Colombia realice su debut en el Mundial Rusia 2018, el cual será el martes 19 de junio frente a Japón, el jugador Frank Fabra fue víctima de una grave lesión en la rodilla y quedó totalmente descartado para la disputa del Mundial. Luego de confirmarse la noticia, el futbolista expresó su dolor en las redes sociales.

"El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechi. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechi. Cuando vibrabas al ver a Cuadrado, James, las atajadas de Ospina, las máquinas del medio Carlos Sánches y Aguilar, entre otros en el Mundial pasado. Sólo había un propósito ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé, me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí. Y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso. Me duele el alma", publicó en su perfil de Instagram.

El lateral izquierdo, que actualmente milita en el Boca Juniors, lamentó mucho no poder lograr esa ilusión de representar a su país a lado de los jugadores a los que vio destacar la edición pasada. No obstante, de igual manera tiene confianza en que su sueño no ha finalizado y dio el aviso de que hará todo lo posible para conseguirlo en el futuro, teniendo como ejemplo a Radamel Falcao, quien no pudo estar en Brasil 2014 pero sí disputará el Mundial Rusia 2018.

"Tengo una fe poderosa un Dios que cada vez hace sentirme feliz y orgulloso. Un Dios que me levantará y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y perseverancia es mi espejo ahora porque lo vivió es Falcao y supo salir de ese difícil momento. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos", señaló.

De la lesión de ligamentos cruzados le tardará un mínimo de seis meses de recuperación. Mientras el jugador se encuentra en espera de la fecha de la operación, sus compañeros de equipo buscan continuar preparándose para la justa mundialista, donde comparten el Grupo H con Japón, Senegal y Polonia.

Todo parece indicar que será sustituido por Farid Diaz, integrante de Olimpia de Paraguay, quien ya jugó con la selección colombiana la última Copa América Centenario.