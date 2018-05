Mundial Rusia 2018: "Me dolería mucho ir a Rusia y que Gio no fuera", Jona Dos Santos

El centrocampista Jonathan dos Santos se encuentra de cumplir su primer sueño: ser convocado y disputar su primer Mundial. En tres ocasiones estuvo tan cerca. En Sudáfrica 2010, no fue considerado para la convocatoria final; en Brasil 2014, una lesión le impidió estar considerado entre los elegidos; sin embargo, afirmó a RÉCORD que ha llegado su momento.

Jonathan Dos Santos

"Ya queda muy poco y he tenido la mala suerte de no ir los últimos dos Mundiales, uno por lesión y el otro por decisión técnica, que al final eso pasa en el futbol. Tengo muchísimas ganas de ir a este Mundial, estoy con mucha ilusión y de disfrutarlo, como dice el dicho: ‘la tercera es la vencida’ y ahora espero sea la vencida", indicó Jona.

El más chico de los hermanos Dos Santos tiene como anhelo asistir con Giovani al Mundial Rusia 2018, aunque se encuentra consciente que la suerte podría estar a favor de sólo uno de ellos, si fuera para él confesó que han hablado sobre el tema.

Hermanos Dos Santos

"Ojalá que vayamos los dos, es el sueño que tenemos; todavía no se sabe nada y nadie está seguro en el Mundial, todavía faltan días, pero si se da la oportunidad de que yo vaya y mi hermano no, voy a ir, al final es trabajo y obviamente me va a doler mucho en el corazón que mi hermano no vaya".

"Ya pasó hace ocho años que me quedé a las puertas de un Mundial y al final él tuvo que ir aunque le doliera, no pensamos en eso, estamos convencidos de que podemos ir y de que queremos estar en ese gran evento", señaló.

Con tan sólo 28 años y como futbolista del LA Galaxy, Jona dice ser maduro y encontrarse dispuesto a dar su mejor versión.