Mundial Rusia 2018: Marco Fabián envía mensaje a Gilberto Martínez

El futbolista mexicano Marco Fabián se ha recurrido a su cuenta oficial de Twitter para enviar un mensaje de apoyo a Gilberto Martínez, el mexicano que lamentablemente perdió a su familia unos meses antes del Mundial Rusia 2018.

Gilberto Martínez ha conmovido a más de un mexicano con su historia. Desafortunadamente, hace unos meses sufrió la pérdida de su esposa, su hijo y su hija en un accidente automovilístico, mismo que lo llevó a desistir de la idea de ir al Mundial Rusia 2018.



Sin embargo, lo convencieron de asistir a la justa mundialista y lo hizo rindiéndole honor a toda su familia durante el Mundial Rusia 2018. Gilberto Martínez realizó el viaje y lo hizo llevando consigo los Fan ID de su familia y las playeras de los mismos.

Esta historia llegó a los oídos de la Selección Mexicana de Futbol, como fue el caso del arquero Guillermo Ochoa y Marco Fabián. Gilberto ha declarado que el arquero de la Selección se puso en contacto con él, ya que ambos tienen un amigo en común que le platicó de lo sucedio.

Marco Fabián le manda mensaje a Gilberto Martínez

Marco Fabián confesó en su cuenta oficial de Twitter que recién se enteraba de lo que había sucedido con la familia de Gilberto Martínez, donde reconoció el respeto y admiración del mexicano por seguir de pie y por el homenaje que rinde a su esposa Vero, su hijo Diego y su hija Mía.

"Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía y me conmovió. Todo mi respeto y admiración a @GilMartinez64 x sobreponerse, x estar de pie, x la fortaleza, x el homenaje, x el amor infinfito, x no rendirse y x seguir adelante.Tus ángeles siempre estarán contigo", escribió Marco Fabián.

Ante esto, Gilberto Martínez, respondió al mensaje que Marco Fabián le había enviado. Agradeciéndole y deseándoles lo mejor para el Mundial Rusia 2018.

Gracias por tus palabras y les deseo lo mejor en este Mundial y tienen muchos ángeles pero hay uno en especial que esta con ustedes jugando y jugaba muy bien. Abrazo ������������⚽️⚽️⚽️ — Gilberto Martinez (@gilmartinez64) 24 de junio de 2018