Mundial Rusia 2018: Marco Fabián confiesa la debilidad de Alemania

El haber jugado en el club Eintracht Frankfurt de la Bundesliga le da a Marco Fabián la oportunidad de saber cuáles son las debilidades del equipo alemán, mismo que se enfrentará a la Selección Mexicana en el Mundial el próximo 17 de junio, aseguró que el equipo europeo tiene defectos y debilidades que el Tri puede usar y explotar a su favor para crear peligro.

El mediocampista de la Selección Mexicana comentó que la potencia que emplean los alemanes en cada uno de sus partidos podría llegar a ser un arma de doble filo, pues en algunos juegos se ha visto que desde que inicia el partido buscan tanto el ataque, que dejan suficientes espacios para que la selección tricolor pueda aprovechar una ventaja.

"Tiene un plantel de mucha calidad, pero creo que este futbol se basa en la intensidad, en ir al frente. Ellos desde el minuto uno están buscando la portería contraria y son intensos, pero hay que saber encontrar las debilidades y creo que una de ellas es ésa, que a veces van tanto al ataque que descuidan, dejan espacios y es donde tenemos que aprovechar", apuntó Fabián en una entrevista para ESPN.

De igual manera, mencionó que el encuentro entre la selección alemana y el Tri, será un partido con muchas emociones pues México jugará dando batalla al contar con elementos veloces para atacar la portería alemana.

"Nosotros también tenemos jugadores desequilibrantes, jugadores rápidos, les gusta también tener el balón y son muy verticales y es donde tenemos que encontrar los espacios, atacar la portería contraria y hacer goles. Será un partido de mucha intensidad", aclaró.

México no es un rival fácil según Alemania

Marco Fabián también comentó sobre cómo los alemanes ven a la Selección Mexicana.

"Ellos tienen presente que México no será un rival fácil, saben y están precavidos de lo que podemos hacer nosotros y tenemos que preparar muy bien ese partido. México como que se engrandece con los equipos grandes, tenemos una motivación de saber que te vas a enfrentar a una selección que es favorito no solo en el grupo si no para ganar el Mundial", aclaró Fabián.

