Mundial Rusia 2018: Marco Fabián asegura que ahora valora más el futbol

Marco Fabián, el futbolista del Eintracht, a mediados de 2017 sufrió una lesión en la espalda lo que puso en riesgo su carrera como jugador profesional de futbol, ya que estuvo fuera de actividad por 5 meses.

En entrevista con Récord, Fabián indicó que se siente renacido, no sólo como futbolista, sino como persona. Esto le ayudó a valorar cada aspecto de su vida, desde los entrenamientos hasta simplemente ser capaz de caminar.

“Estoy feliz y me siento como renacido. Ahora valoro cada una de las partes, no sólo del futbol, también de la vida. Desde poder caminar, poder disfrutar del futbol, de un entrenamiento, seguir haciendo lo que te gusta, es algo muy bonito.”, dijo Fabián.

Algo que siempre ha caracterizado al futbolista, es su sentido del humor, pero confesó que ante la lesión en la espalda no podía evitar tener pensamientos negativos e incluso señaló que pensó que jamás podría volver a las canchas.

“Porque sobre todo en la incertidumbre, cuando no me encontraban qué tenía, eran dolores muy fuertes, llegó un momento en el que no podía caminar, que no me podía vestir yo solo”, agregó Fabián.