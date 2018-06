Mundial Rusia 2018: Maradona al hospital tras triunfo de Argentina.

iego Armando Maradona es un apasionado del futbol y de la Selección Argentina, el día de hoy el triunfo sufrido de “La Albiceleste” hizo vivir al límite al Campeón del Mundo en México 86 y tras la agónica anotación de Rojo a falta de cuatro minutos de que los pamperos quedaran eliminados del Mundial Rusia 2018, hizo que el ex astro argentino explotar de júbilo y tras las emociones vividas y una descompensación tuviera que ser llevado al hospital.

Diego Armando Maradona dijo presente en el estadio desde temprano como en los dos partidos anteriores de la Argentina. Y otra vez no pasó inadvertido: hubo selfies con los hinchas que lograron acercarse a su palco, aliento a la distancia, revoleo de camisetas y banderas, pero además dos perlitas: en la previa se encontró con Guillermo Coppola (su ex representante con quien tenía años de no hablarse).

De igual manera el Campeón del Mundo en México 86 bailó con una aficionada de Nigeria una cumbia previa al inicio del partido. Una postal que quedará marcada para la historia, al igual que la efusiva manera de festejar el gol de Messi y el de Rojo; con el que Argentina venció a Nigeria para alcanzar su calificación a los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.

Diego Armando Maradona tras finaliza el encuentro y festejar de manera efusiva el triunfo de la Selección Argentina, tuvo que ser ayudado a salir del palco por el personal del palco; para luego ser revisado por los médicos y de ahí fuera trasladado a un hospital de San Petersburgo para ser revisado de manera exhaustiva.