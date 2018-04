Mundial Rusia 2018: ¡Manuel Neuer ya está de vuelta!

El arquero del Bayern de Múnich y de la Selección de Alemania, Manuel Neuer, se incorporó a los entrenamientos este jueves con los otros guardametas, después de un poco más de seis meses sin tener actividad futbolística a causa de su segunda fractura en el pie.

Las alarmas estaban al tope por la incógnita con Manuel Neuer, la afición alemana ha seguido muy de cerca la rehabilitación del capitán de la Selección de Alemania. Se ha visto en un reto complicado, por encontrarse en las mejores condiciones antes de que Joachim Low publique la lista de los 23 jugadores que asistirán al Mundial Rusia 2018, que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio.

Al realizar su primer entrenamiento, Neuer estuvo deteniendo algunos disparos realizados por el técnico de arqueros Toni Tapalovic. Recordemos que hace una semana, el arquero de 32 años ya había pisado el terreno de juego realizando carrera continua pero sin tocar la pelota, de acuerdo a un comunicado del club en su página de internet.

Por medio de la cadena de televisión del Bayern, el 23 de marzo, el portero alemán tachó de realista su regreso a la competición

"Pero no puedo dar fechas. Es importante que no le pase nada más a mi pie, si no mi carrera estará en juego", declaró el arquero del Bayern de Múnich.