Mundial Rusia 2018: Los mexicanos no podrán portar máscaras en el Mundial

Si algo caracteriza a los mexicanos en los estadios, es la indumentaria y la pasión que le ponen al momento de elegir sus atuendos e incluso caracterizarse para mostrarle su apoyo a la Selección Mexicana, sin embargo este año la historia ha cambiado ya que se les prohibirá el uso de una de las tradiciones más representativas: las máscaras.

Por protocolos de seguridad, en el Mundial Rusia 2018, no se permitirá el acceso de enmascarados, así que las tradicionales máscaras de los emblemáticos luchadores como Rey Misterio, el Santo, Blue Demon, etc., no podrán hacer acto de presencia.

La Embajadora de México en Rusia, ha declarado para Reforma, algunas restricciones para que los mexicanos tomen en cuenta al momento de asistir al Mundial Rusia 2018 y explicó que se les había preguntado si se podrían llevar máscaras y ella esclareció la situación.

“Es muy importante transmitirles que está prohibido por cuestiones de seguridad el portar máscaras”, indicó Norma Pensado.

Otro de los temas que buscó clarificar es que no se puede exhibir públicamente la bandera de México o reunirse públicamente con grandes grupos de personas si no está previamente acordado y contemplado.

“Agrupaciones o concentraciones de personas en grupos numerosos son consideradas como manifestaciones no autorizadas que podrían ser catalogadas como una infracción a la ley”, continuó la Embajadora de México.

Además, ejemplificó a la Plaza Roja como uno de los lugares en los que no podrían hacer estas reuniones públicas, ya que sería considerado como delito. Hizo énfasis en que está prohíbo beber en la vía pública, asegura que la Embajada podrá defender a los mexicanos, pero no eximirlos de sus faltas a la Ley de Rusia.

“Si alguien comete un delito, la Embajada podrá orientarlo, velar porque sus derechos se respeten, que sigan el proceso y juicios, pero obviamente no podrá sacarlos de la cárcel”, declaró Norma Pensado.

