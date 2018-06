Mundial Rusia 2018: Los futbolistas serán seguidos por 35 cámaras

Es una realidad que Rusia 2018 se convertirá en el “Big Brother” de los Mundiales y el Jefe de Arbitraje de FIFA, el ex árbitro Massimo Busacca se dijo feliz por esto.

El ex silbante suizo desea que el VAR no sea el distintivo de esta Copa del Mundo, éste afirmó que tiene la esperanza de ver más calidad en los árbitros que se encontrarán en las cabinas que en los del terreno de juego, quienes siempre tendrán la decisión final.

“El árbitro debe continuar como siempre, e insistimos: queremos ver al árbitro tomar la decisión final, por esa razón no estoy preocupado, no estoy preocupado pero quiero ver más calidad adentro del cuarto del VAR, no en la cancha”, afirmó este sábado en un recorrido por las cabinas del videoarbitraje.

Para esta justa mundialista existirán dos salas de VAR, con dos estaciones de pantallas cada una. Las dos están en el IBC (International Broadcasting Center), pues en ese sitio se centraliza la producción de los 64 encuentros para las televisoras.

Desde esa zona, el Video Assistant Referee contará con comunicación con el árbitro y estará apoyado por el VAR1 y el VAR2, y de igual forma un supervisor, todos ellos en Moscú sin tomar en cuenta la ciudad en que se juegue cada duelo.

“Lo que no hemos dicho hasta ahora es que (el VAR) va a ser un arma de prevención, el jugador tiene que saber que ahora 35 cámaras lo van a seguir, en cada momento se puede ver lo que el árbitro no vio, entonces nosotros queremos trabajar en la prevención”, resaltó.

“Estamos por el Fair Play, para tener el máximo respeto por el futbol, lo que estamos dando a los equipos que estamos visitando es esto, entonces no queremos a los jugadores que vienen, a los jugadores que hacen mobbing (acoso) con los árbitros”, puntualizó.