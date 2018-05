Mundial Rusia 2018: "Llegaré mucho mejor de las piernas", Héctor Moreno

Es una realidad que la última campaña no fue la ideal para Héctor Moreno. Estuvo plantado en la banca en la Roma y después de su salida, batalló para lograr la titularidad con la Real Sociedad, pero pese a esa poca actividad con ambos equipos, el defensa de la Selección Azteca observa el lado positivo.

Cabe mencionar que Héctor Moreno sólo sumó 947 minutos en el año vistiendo la camiseta de la Loba y con los Txuri Urdin, pero a comparación de otros veranos, el zaguero arribará con más descanso con la Selección Mexicana para el Mundial Rusia 2018.

“Llego con mayor energía, con más fuerza, me he venido preparando para llegar de la mejor manera, me hubiera encantado tener más participación en los clubes que tuve, pero mi presente ha sido así y lo trato de ver de la manera positiva. Llegaré con mucha ilusión y mucho mejor de piernas que los años anteriores”, declaró el central durante el día de medios.

Acerca de la lesión en el gemelo de la pierna izquierda que no le permitió finalizar la campaña en España comentó que ya se encuentra a nada de estar recuperado y listo para regresar a la actividad futbolística la próxima semana en el encuentro contra Escocia.

“Estoy llevando los tiempos que me dijeron en el momento que me comuniqué con la Selección y esperemos estar plenamente para la próxima semana”, indicó.

“Lo más difícil para un futbolista es una lesión, pero por algo pasan las cosas y uno debe tratar de estar siempre lo mejor posible”.

Otra oportunidad para el zaguero mexicano

Hace cuatro años, el defensa central no pudo observar en el campo la derrrota de México frente a Holanda, en los Octavos de Final, pues ya se encontraba en el hospital luego de sufrir una fractura de peroné por un choque con Robben.

“Yo en lo personal tengo una revancha para la cual he trabajado durante cuatro años y espero en Rusia cumplir mis metas. Después de eso tengo una vida maravillosa y tengo la oportunidad de volver a jugar un Mundial, tuve mucho tiempo para prepararme”, puntualizó.

“El segundo tiempo contra Holanda no lo vi porque ya estaba en el hospital y todo lo que sé es por lo que dice la gente”, finalizó.