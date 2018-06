Mundial Rusia 2018: Llaman imbécil y pobre diablo a André Marín

Después de la victoria de la Selección Mexicana contra Alemania en su debut del Mundial Rusia 2018, analistas y periodistas mexicanos expertos en futbol se tomaron el tiempo de buscar al protagonista del histórico triunfo.

Entre los cuales estuvieron presentes los comunicadores de Fox Sports, el periodista André Marín y el ex jugador Alberto García Aspe, quienes no pudieron llegar a una conclusión, sino que protagonizaron una fuerte discusión en la emisión de su programa.

André Marín

El problema empezó después de que Marín quitara mérito al entrenador, Juan Carlos Osorio, y diera completamente el triunfo a los futbolistas nacionales, punto que Aspe rechazó, y después calificarlo como 'imbécil' y 'pobre diablo'.

Juan Carlos Osorio

"A mí se me hace increíble que hagas esa pregunta. ¿Cómo vas a decir esas estúpideces? El planteamiento que hizo el técnico es importantísimo y obviamente la calidad de los jugadores. Esas estupideces que dices la verdad sí me molestan", fue la contestación de García Aspe.

Segundos después, Marín puso su defensa a toda costa sobre el trabajo de los jugadores e hizo memoria cuando el ex seleccionado azteca no consiguió un resultado similar al del domingo frente a Alemania.

"El triunfo es de los jugadores. Ellos lo lograron; ustedes no, Beto. Le estoy dando todo el mérito a los jugadores, el mérito a los futbolistas", contestó Marín.

"Obviamente que tienen mérito los jugadores, pero el técnico también. Es increíble que no reconozcas y que seas necio y que digas una estupidez, por el amor de dios, fue un planteamiento exacto. No tienes idea de futbol, es increíble que sigas con estas estupideces. Tú no pudiste nada, ¿tú que has logrado? No seas imbécil, por el amor de Dios, pobre diablo", prosiguió el ex futbolista de 51 años.

André Marín y García Aspe

La discusión tuvo la duración de un par de minutos, hasta que Marín permitió la palabra a su compañero Daniel Brailovsky, con lo que consiguieron calmar los ánimos de la transmisión.