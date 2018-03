Mundial Rusia 2018: La prensa destroza a Argentina y alaban a Isco

Sin poder participar en el encuentro, Messi se robó los reflectores con su presencia en las gradas del estadio cuando la Selección de Argentina se midió con la Selección de España. Partido que prometía por ser dos selecciones que tienen un nivel que es considerado de los mejores del mundo.

Messi antes de retirarse del Estadio tras el sexto gol de España.

La imagen que ha dado la vuelta, es la de Messi sentado en el palco viendo el partido de Argentina y la noticia fue que se retiró del Estadio al caer el sexto gol. El diario Sport, resaltó la imagen del astro argentino sentado con la mirada perdida, donde el titular sentencia: Messi ya sabe quién es la favorita”.

Portada del diario Sport.

El periódico As resalta las declaraciones de Isco: “En el Real Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita” y también habla de la “Goleada histórica a una Argentina que no supo perder”.

Portada del periódico AS.

El diario Marca optó por un título similar diciendo “Histórica paliza a Argentina de la mejor España de los últimos tiempos con tres goles de Isco”, resaltando al jugador que logró su primer hat-trick con la Selección Española y señalan sus palabras “Cuando no tienes continuidad en tu equipo, la selección te da vida”.

Portada del diario Marca.

Otros optaron por hacer referencia a la desaparición de Messi: “la ausencia del crack destapa las vergüenzas de la albiceleste y La Roja se da un festín” también dedicaron un apartado a la actuación del autor del hat-trick: “isco, estelar con un “hat-trick”, lideró la exhibición que completaron Costa, Thiago y Aspas”.

Portada de Mundo Deportivo.

La Vanguardia fue directo a la yugular y dijo: “La selección arrolla a una débil Argentina sin Messi (6-1)”.

Portada de La Vanguardia.

Similar a lo que presentó El periódico de Catalunya: “España barre a una Argentina sin Messi (6-1). De esta manera, la prensa española se fue con todo contra la Albiceleste, resaltando la gran actuación de la Federación Española.

Portada de El Perioódico de Catalunya.

MESSI REGRESA A BACERLONA

Por su parte, Leo Messi ya se encuentra en Barcelona. Junto a él, arribó su compañero Gerard Piqué. Los barcelonistas enfrentarán este sábado al Sevilla, para un duelo en el que La Pulga, se encuentra en duda todavía.

Los jugadores decidieron no dar declaraciones, pero Messi otorgó autógrafos a sus aficionados antes de subirse a su auto y abandonar el aeropuerto.

¡MUY ATENTO! Así fue LA LLEGADA de Messi a Barcelona EN DIRECTO en @elchiringuitotv con @IgnacioMiguelez ¡NO TE LO PIERDAS! pic.twitter.com/Z778la2abL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 de marzo de 2018