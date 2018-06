Mundial Rusia 2018: La baja de Diego Reyes todavía no es oficial

El Secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, aseguró que la baja de Diego Reyes todavía no es oficial, pues hace falta que la FIFA autorice el cambio para que Erick Gutiérrez pueda sumarse al Tricolor para el Mundial Rusia 2018.

Aunque la Selección Mexicana de Fútbol y Diego Reyes, ya emitieron un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter anunciando que el jugador se perdería el Mundial Rusia 2018, Cantú indicó que todavía hay que hacer la documentación correspondiente ante la FIFA.

Argumentó que como no se ha realizado el cambio oficial de jugadores, es decir que Erick Gutiérrez quede registrado por la FIFA para el Mundial Rusia 2018, todavía no se puede mencionar que Diego está fuera del Tricolor.

“Es que no se ha hecho el cambio oficial, hasta que no se dé oficialmente no es un hecho”, agregó Guillermo Cantú.