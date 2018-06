Mundial Rusia 2018: La afición argentina culpa a Sampaoli y a Caballero

Es una realidad que previo al encuentro ante Croacia se podían observar los cánticos y la alegría argentina que se desbordaba por las calles de Moscú, sin embargo, después de la goliza recibida a manos de Croacia desaparecieron del Mundial Rusia 2018, por lo que complica el escenario albiceleste al estancarse con un solo punto dentro del Grupo D.

Esta ocasión, la afición argentina salió a las calles de Moscú presentando un semblante totalmente distinto, una combinación de tristeza y preocupación los llenó y su desánimo era completamente notorio; sin embargo, su naturaleza de hacer análisis a fondo de lo sucedido hizo que hallarán en el entrenador Sampaoli y en el portero Willy Caballero a los principales culpables de la dolorosa caída frente a los croatas.

“A mí no me gustó cómo planteó el encuentro el técnico y el arquero, un desastre, ahí empezó todo”, fue la opinión general que apareció en los comentarios que denotaban una molestia de parte de los aficionados argentinos, que a pesar de todo estuvieron de acuerdo en que Argentina logra continuar en el campeonato mundial.

Tocando el tema del peso que tiene la máxima estrella del futbol argentino, Lionel Messi, con su selección, los seguidores prácticamente pusieron las balas al pecho por él: “es un tipo que ha hecho de todo por el futbol, ¿qué le voy a echar en cara?”, comentó uno mientras mostraba ademanes similares a los que hace alguien que se encuentra defendiendo a un familiar.

Y no fue sólo eso, pues Messi de igual manera fue llenado de elogios casi a manera de disculpa de parte de los fanáticos, quienes en general externaron que aunque este no fue uno de sus mejores encuentros, “Messi juega solo, es el mejor jugador del mundo, pero está solo”, defendiendo así a que el crack no puede ganar un duelo cuando su selección no le apoya.