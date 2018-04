Mundial Rusia 2018: "La Selección Mexicana no tiene estilo", Hugo Sánchez

Hugo Sánchez siempre se ha mostrado crítico y en contra de las decisiones del técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, y lo volvió a demostrar argumentando que no le tiene confianza a poco menos de dos meses de que inicie el Mundial Rusia 2018. Aunque señaló que tiene fe en los jugadores y confía que ellos pueden lograr ese tan deseado quinto partido.

“Por la calidad y el talento de los jugadores, me encantaría que sí (se haga historia), pero no tengo confianza por el cuerpo técnico. Desde que llegó Osorio y no tenía gusto de conocerle, pero soy de los que siempre defenderé que el entrenador de la selección tiene que ser mexicano. Si no tuviéramos y estuviéramos limitados en ese puesto, lo entiendo, pero sí hay y muy buenos".

“Si estuviese alguno de los que creo que creo deberían estar, tuviéramos un sistema de juego, un estilo, un juego en armonía, un equipo, una selección con fuerza, y que se sepa a qué se juega, pero lamentablemente no hay estilo. Le tengo confianza a los jugadores, a su talento y ojalá que ellos agarren la manija en los partidos y que saquen el carácter como se ha hecho en muchas ocasiones, y que se haga algo histórico, me encantaría”, aclaró en el marco de la presentación de History Futbol, un programa del canal History Channel del que será parte.

Hugo demostró su lamento al hecho de que en la Federación se tome como primera opción a técnicos foráneos en lugar de nacionales, y espera que una vez finalizada la Copa del Mundo, en una supuesta salida de Osorio, los dirigentes nacionales se inclinen por un técnico mexicano.

“Como mexicano me hubiera encantado ser tomado en cuenta primero yo antes que traer un extranjero; no me han dado la oportunidad de estar en un Mundial, me hubiera encantado que me hubieran dado chance primero antes que un extranjero".

“Me hubiera gustado que cambiaran al actual para tener una mayor confianza; (después del Mundial) podría ser Miguel Herrera, el Tuca que aunque no es mexicano es como si lo fuera, pero ya veremos después del Mundial, ojalá que sea mexicano, si no lo es, no estaré de acuerdo”.