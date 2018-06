Mundial Rusia 2018: Kalinic es expulsado de la Selección de Croacia

Nikola Kalinic, se encuentra en la mira de los medios de comunicación, ya que existen rumores que apuntan a que el jugador se habría negado a jugar con la Selección de Croacia en el partido contra Nigeria en el Mundial Rusia 2018.

Al parecer el jugador de la Selección de Croacia, Nikola Kalinic, se negó a jugar cuando faltaban 5 minutos para dar por concluido el encuentro que los croatas terminaron ganando con un marcador de 2-0.

El diario deportivo croata “Sportske novosti” indica que el jugador ya habría abandonado la concentración de Croacia, aunque aseguran que hasta ese momento, la información todavía no había sido confirmada por los implicados en el suceso.

De acuerdo a declaraciones del medio, Nikola Kalinic, fue notificado que entraría al terreno de juego al minuto 85, pero el jugador manifestó que tenía dolores de espalda, justificación que no fue del agrado del Director Técnico de Croacia.

Zlatko Dalic, entrenador sueco habría expulsado a Nikola Kalinic, considerando que al negarse a entrar al terreno de juego estaba incumpliendo con los reglamentos de comportamiento y disciplina.

El mismo medio intentó investigar con el estratega cuál era la situación con el jugador y si realmente había sido expulsado de la concentración de Croacia, pero se limitó a decir que ya se sabría en el futuro.

El cambio se habría dado cinco minutos antes de cumplir el tiempo reglamentario y sería en lugar de Mario Mandzukic, sin embargo, al negarse Nikola Kalinic, el entrenador no quedó satisfecho con la actitud del jugador. Según apuntan, el pasado 3 de junio el sueco habría usado la misma pregunta en el juego amistoso ante Brasil, donde también se planeaba que supliera a Mandzukic.

Hace unos minutos la Selección de Croacia confirmó que el jugador quedaba fuera de la concentración de Suecia y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.



" Durante el encuentro con Nigeria, Kalinić se estaba calentando y se suponía que iba a aparecer en la segunda mitad. Sin embargo, luego dijo que no estaba listo para salir debido a un problema de vuelta. Lo mismo sucedió durante el amistoso de Brasil en Inglaterra, así como antes de la sesión de práctica del domingo. Lo he aceptado con calma, y como necesito que mis jugadores estén en forma y listos para jugar, he tomado esta decisión " , sentenció Dalić.