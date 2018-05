Mundial Rusia 2018: Juan Carlos Osorio revela sus secretos

Juan Carlos Osorio fue entrevistado por Jimo Stephano, donde hablaron de los planes del timonel de la Selección Mexicana para el Mundial Rusia 2018, pero también en quién es el colombiano en su día a día, fuera de las canchas.

Juan Carlos Osorio señaló que se encuentra bien para el Mundial Rusia 20178, sin embargo, resaltó el tema de los lesionados en la Selección Mexicana, ya que 6 de los 28 elementos que dio a conocer Osorio en la prelista de México se encuentran lesionados.

“Estoy muy ilusionado, estoy muy contento de ir al Mundial. Me ocupa y tengo que ser también honesto y me preocupa la situación de salud de algunos de nuestros jugadores, pero igualmente me siento privilegiado de muy pronto participar del torneo más importante del futbol", recalcó Osorio.

Hoy entrevisté a Osorio @miseleccionmx Una publicación compartida de Jimo Stephano (@jimostenes) el 14 May, 2018 a las 1:46 PDT

Además, los jugadores han resalta que Juan Carlos Osorio ha logrado formar a un buen plantel en el que no importa quiénes vayan al Mundial Rusia 2018, pues los futbolistas respaldarán al Director Técnico del Tri. Confianza que el colombiano le regresa al equipo.

“Con una muy buena Selección y que ojalá con muy buenas posibilidades de hacer un gran torneo”, indicó Osorio.

¿Qué música le gusta?

¿Preparación rumbo al Mundial?



¡Esta es la oportunidad perfecta para que conozcas más al Profe Osorio!☝ ⚽️@Jimostenes habló con él.#NadaNosDetiene pic.twitter.com/fxd9EH3j2M — Selección Nacional (@miseleccionmx) 16 de mayo de 2018

Al ser cuestionado por lo que hace para relajarse de lo futbolístico, el colombiano indicó que lo que más le ayuda es hacer deporte. Le gusta correr 3 ó 4 días a la semana y también indicó que le gusta la música.

“Bueno, en lo que más me apoyo es en hacer deporte. Me gusta correr en la banda, corro a veces 3 ó 4 veces por semana aparte de eso, me gusta ver mucho futbol internacional, me gusta escuchar música.”

El timonel del Tricolor, fue cuestionado sobre la música que le gusta y no dudó en recalcar que su género favorito es la salsa. Además, le gusto mucha la música mexicana y dio un ejemplo de uno de los artistas que le gustan.

“Si me dan a escoger, escucho salsa. Mi hijo menor hace dos días se tomó una foto con Christian Nodal en Cali, fue a dar un concierto allá, también me gusta ese tipo de música, música mexicana, pero me gusta de toda clase de música”, declaró Osorio.

Una publicación compartida de Selección Nacional de México (@miseleccionmx) el 12 May, 2018 a las 6:09 PDT

Sobre la afición mexicana y lo que espera que los mexicanos, Juan Carlos confesó que esperan que los aficionados hagan el viaje a Rusia para apoyar al Tri.

“Obviamente invitándolos a que apoyen a la Selección, que viajen, que disfruten y que yo creo que los muchachos, al que le corresponda, entiende lo que le puede aportar a la felicidad de cada uno de los mexicanos. Porque obviamente que o deportivo, es muy importante para todos.

Para concluir, dijo que así como é, sabe que los jugadores harán todo lo posible para conseguir una buena actuación en el Mundial Rusia 2018.

“Y que de una manera seguramente recíproca que todos van a dar su 100% por lograrlo y ahí en esa tarea estamos todos.”, sentenció Juan Carlos.