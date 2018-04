Mundial Rusia 2018: Jorge Luis Pinto pidió a mexicanos dejarse perder

El colombiano admitió que les pidió a jugadores mexicanos que se dejaran perder, ya que la Selección Mexicana ya estaba clasificada al Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista realizada por el programa “Qué Momento”, que se transmite en la cadena Telemundo, el timonel colombiano declaró exactamente lo que dije a los seleccionados del Tri, con el fin de asegurarle el lugar a Honduras.

En esos momentos Honduras se jugaba su última carta en el Hexagonal Final para aspirar al Mundial Rusia 2018. Además confesó que había alguien con radio que le iba informando cómo se encontraba el partido de Estados Unidos e iba calculando a lo que aspiraban los catrachos.

Al final del encuentro, las peticiones de José Luis Pinto no funcionaron, porque aunque ganaron y lograron conseguir el pase al repechaje, al enfrentarse a Australia les arrebataron el pase con un marcador de 3-1.

También trascienden las declaraciones del colombiano, al decir que sabe perfectamente qué fue lo que le falló a Honduras en el proceso de Eliminatorias.

Y continuó insistiendo:

Además señaló que ha sufrido maltrato por parte de la prensa deportiva.

“De la prensa deportiva fui maltratado en la intimidad del ser humano y eso me duele. Decir que yo me levantaba a las 3 de la mañana para ir a las habitaciones de los jugadores me parece tan irrespetuoso y de baja calidad, que yo les quitaba los celulares a los jugadores. ¡Por Dios, yo no soy ningún Nazi!” finalizó el colombiano.