Mundial Rusia 2018: JC Osorio duda de colocar titulares ante Escocia por miedo a más lesiones

Es un hecho que las lesiones de Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes tienen con preocupación al director técnico de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio, quien la tarde de este viernes admitió que todavía se encuentra analizando si utiliza a futbolistas como Chucky Lozano o Héctor Herrera, debido a que no se imagina un Mundial sin el futbolista que milita en el PSV Eindhoven.

Chucky Lozano

“Es cierto que tengo que ser muy honesto y manifestar que nos ocupamos mucho y estamos considerando quiénes y por qué razones deben jugar mañana, debatimos si usamos a Hirving porque no me quiero imaginar un escenario sin Lozano, es un tema muy delicado, o no solo a Hirving, a otros jugadores como Héctor Herrera”, comentó el entrenador colombiano esta viernes en una conferencia de prensa.

Añadió que aunque el marcador que se logre obtener ante la Selección de Escocia es fundamental, no es lo más importante, afirmando que si el día de mañana fuera el encuentro debut frente a Alemania, colocaría a su mejor 11 titular.

“Me corresponde considerar otros escenarios y por encima de todo asegurarme que los jugadores entrenan, compiten bien, en escenarios que nos brinden un control sobre sus posible lesiones, si fuera mañana de vida o muerte pondría al mejor 11, mañana el resultado es importante, pero no lo mas importante”, añadió.

Por la misma cuestión de los jugadores que aún no se recuperan, el técnico hizo público que hará el viaje a la gira previa del Mundial con 25 y no con 23 futbolistas, para prevenir en situación de que uno de los tres no consiga recuperarse al 100 por ciento.

Juan Carlos Osorio

“Sí la idea es llevar dos jugadores más precisamente por el tema de los lesionados, porque nadie puede garantizar con certeza que van a estar por lo menos los tres, y previendo eso se ha tomado la decisión de llevar dos jugadores de más, obvio hay que cumplir con las normas, es un requisito dar la lista el lunes 4 de junio y la vamos a dar”, puntualizó.