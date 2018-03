Mundial Rusia 2018: Isco es figura con España, pero no con el Madrid

En el último enfrentamiento oficial por la FIFA, España y Argentina se midieron en un duelo que dejó como saldo una goleada histórica. Recordemos que el capitán argentino, Leo Messi, fue baja de su selección por no recuperarse de las molestias de isquiotibiales que presentaba.

En los últimos duelos de Estaña, había carecido de nivel, pero de nueva cuenta levantan la mano y se hacen notar, dando una cátedra de futbol a una Selección Argentina que parece no levantar sin Leo Messi.

Se creía que la ausencia del astro argentino le restaba valor al duelo, sin embargo, Isco se cargó al hombro a una Selección Española que se enorgullece del resultado. Mientras Argentina todavía se duele por las ausencias de Di María, el Kun y Messi.

El partido inició con: De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba, Thiago, Koke, Asensio, Isco, Iniesta y Diego Costa, por parte de España.

El 11 inicial de Argentina fue: Romero, Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Biglia, Mascherano, Éver Banega, Meza, Lo Celso e Higuaín.

Gracias a un pase de Asencio, Costa lograba conectar y abrir el marcador para favorecer a España, tras la marcación España decidió echarse un poco para atrás, acto que se le vio en el enfrentamiento contra Alemania.

Al minuto 27’ empezó la fiesta de Isco, quien le otorgaba buenos ataques a su selección. Un pase que cruzó el área para que Carvajal le centrara a Isco y así lograr el 2-0.

Fue hasta el minuto 38’ que Argentina lograría hacerse notar en el marcador de manera única. El cobro en un tiro de esquina por parte de Banega, logró llegar a Otamendi para colocar el 2-1 e irse al descanso.

Para el segundo tiempo, con sólo 7 minutos de empezar, Isco de nueva cuenta encontró el 3-1

Al minuto 54’ los españoles ya se encontraban con la portería rival de manera constante, la selección Argentina parecía no encontrar entendimiento. Ya que Thiago se quitó a la defensa de manera magistral para poner el 4-1.

El 5-1 se podría definir como la salida perfecta, el portero de la Selección Española, David De Gea despeja desde su área, para dar un pase directo hacia Iago Aspas y quedar cara a cara con el arquero, acertando la anotación. Dejando de nueva cuenta en evidencia a la defensa de Argentina al minuto 73’.

Y para cerrar la goleada, Isco encontraría se tercera anotación al minuto 74’, lo que sentenciaba a la Selección Argentina al 6-1, de nueva cuenta, tras un error de la defensa y que España supo aprovechar a la perfección.

Tras el partido, el autor del hat-trick, declaro que en su club no siente la confianza que debería:

"En el Madrid no tengo la confianza que un jugador necesita. Tal vez el problema so yo que no he sabido ganármela. Debo seguir trabajando para ganarme la confianza de Zidane".

Y mencionó cuál es el factor que le hace confiar más en su Selección, que en el Real Madrid:

"Julen (DT de la Selección Española) me demuestra la confianza con minutos. Cuando no tienes continuidad con tu equipo, los partidos con la selección te dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizá no me la he ganado. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador".