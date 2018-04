Mundial Rusia 2018: Hugo Sánchez quiere ver Campeón a México

Hugo Sánchez recibió el premio “Marca Leyenda”, mismo que le otorgó “Marca”. El pentapichichi habló de lo que espera de la Selección Mexicana para el próximo Mundial de Rusia 2018, en el que asegura que le ilusiona pensar en que México será Campeón del Mundo.

De la misma manera, mencionó que el Tricolor debería inspirarse de los españoles para poder levantar la Copa, ya que asegura fue la clave para que España se coronara en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Señaló que cuando fue Director Técnico de la Selección Mexicana no tenía el respaldo y apoyo que se necesitaba, pero que buscó colocar al Tri como Campeón del Mundo.

“Cuando fui técnico lo pensé, y (los directivos) pensaron que estaban locos, pero primero que ellos se lo crean, que se crea una sinergia de optimismo para que en un tiempo no muy lejano México pueda ser campeones del mundo”, sentenció el ex Pumista.

Y ya hablando de España, en entrevista con MARCA, señaló que jamás se sintió rezagado en dicho país:

“En España, no. Nunca sentí ese rechazo de enemigo. Sí me sentí así en la vuelta de un partido de Copa de Europa en Nápoles, tras jugar a puerta cerrada por lo de Pfaff y Augenthaler. Eso sí fue muy fuerte. Lo de Nápoles fue increíble desde que llegamos al aeropuerto. Fuimos recibidos como criminales. Parecía una guerra. Ahí sí me sentí más odiado que nunca. No parecía un partido de fútbol.” Relató el pentapichichi.