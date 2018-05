Mundial Rusia 2018: Giovani dos Santos mejora rendimiento para asistir a la Copa del Mundo

A poco más de un mes de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial Rusia 2018 y a unos cuantos días de que México haga oficial su convocatoria de los 23 futbolistas que asistirán a la justa mundialista para representar los tres colores tradicionales, Giovani dos Santos se empeña en mejorar su desempeño futbolístico para ser contemplado por el entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio.

Recientemente regresó de una lesión y anotó goles y brindó asistencias con Los Ángeles Galaxy con la esperanza de acumular a la lista su tercer Mundial.

Después de dejar atrás la lesión muscular que lo obligó a estar sin actividad futbolística por poco más de un mes, también incluida la Fecha FIFA de la Selección Azteca frente a Islandia y Croacia de marzo en Estados Unidos, el atacante se encuentra en muy buenas condiciones, sumándole que está haciendo una mancuerna de respetarse con el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Giovani dos Santos y Zlatan Ibrahimovic

“Gio lo hizo bien, si no lució mucho es por error de todos nosotros, porque nosotros debemos buscarlo a él; él necesita balones, necesita controlar el juego y si no lo encontramos no es su error, es nuestro error”, destacó el sueco al finalizar el encuentro frente a Red Bulls.

En los últimos dos partidos, el hermano mayor de los Dos Santos terminó con una racha de casi un año sin marcar gol y obteniendo beneficio de esto se enrachó, debido a que ya son dos los goles que suma en la campaña, tomando en cuenta también una asistencia. En lo que va de la temporada acumula 312 minutos en cinco partidos y, por si fuera poco, es titular indiscutible.

La última ocasión en la que el mexicano contó con una racha parecida fue hace un año, en la campaña pasada, en cuatro encuentros consecutivos, anotó cinco de las seis anotaciones que hizo en el 2017.

El objetivo para Gio está completamente claro, conseguir estar en su mejor nivel para ser una pieza clave en la Selección Mexicana para el Mundial Rusia 2018, y de paso calmar las críticas que hay en contra de él por su desempeño con el Tri y en el Galaxy.

“Me siento bien y en forma, cosas muy buenas vienen este año y estoy listo para ello”, comentó el mediocampista hace unos días.