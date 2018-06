Mundial Rusia 2018: Fernando Hierro orgulloso de sus jugadores tras el empate con Portugal.

Luego del emocionante empate a tres goles entre Portugal y España en duelo correspondiente al Grupo B del Mundial Rusia 2018, el seleccionador español Fernando Hierro se mostró orgulloso de sus jugadores tras la conclusión del encuentro de debut en la Copa del Mundo.

Luego de que la Lopetegui dejara el cargo de entrenador de España por firmar con el Real Madrid, el ex futbolista de “La Furia Roja”, Fernando Hierro tomó el mando a solamente unas cuantas horas de tomar el mando de España y en el duelo de su debut se dijo sentir orgulloso del encuentro que sus dirigidos hicieron ante Portugal.

"Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le quito que tengo una buena relación con él (Cristiano Ronaldo), que es un chaval extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos. No lo cambiaba", explicó Fernando Hierro, que resaltó el rendimiento de su equipo en el empate a tres goles contra la selección portuguesa.

Fernando Hierro, seleccionador español, destacó este viernes, tras el 3-3 con Portugal en el debut en el Mundial de Rusia 2018, que cuando uno tiene a "un crack" como Cristiano Ronaldo es una "suerte", pero remarcó que "no lo cambiaba" por ninguno de los futbolistas que tiene en la selección española.

Fernando Hierro destacó a sus jugadores por levantarse de la adversidad.





"Cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas. Cuando mejor estábamos, cuando era nuestro mejor momento, cuando mejor y más teníamos la posesión y posiblemente podíamos ponernos 2-4, porque hemos tenido opciones, ha llegado un momento, un detalle. Cuando uno tiene un 'crack' así es una suerte para el que lo tenga sin duda alguna", repasó en rueda de prensa, donde apuntó del 3-3: "La elite, los mundiales son detalles".



Fernando Hierro declaró que fue un gran partido porque sus jugadores se tuvieron que levantar de la adversidad para mostrar su mejor futbol.

"Anímicamente, tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, como nos hemos levantado de las adversidades del partido y remontado un resultado, cuando se te ponen dos veces por delante en el marcador. Hemos demostrado carácter, compromiso, orgullo, personalidad... Un equipo maduro, que no duda y sabe lo que quiere".

"Da gusto cuando uno tiene jugadores con esa personalidad", continuó el técnico, que remarcó la palabra "equipo" en varias ocasiones, también cuando fue preguntado por las actuaciones tanto de Diego Costa, autor de dos goles en el partido, como de David de Gea, que falló en el disparo de Cristiano que supuso el 2-1.