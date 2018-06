Mundial Rusia 2018: Felipe Calderón explota contra el Tri por no dar resultados

Faltando sólo ocho días para que la Selección Mexicana debute en el Mundial Rusia 2018, millones de ciudadanos cuentan con serias dudas del Tricolor y uno de ellos es Felipe Calderón, ex presidente de la República, quien hizo público un tuit en el que lanza una crítica al equipo del estratega colombiano Juan Carlos Osorio.

"Y lo dicho, si no dan resultados en la cancha hay que reclamarles, con todo razón (sic) @miseleccionmx", publicó en su perfil de Twitter el que fuera presidente de 2006 al 2012.

El Tricolor que el próximo 17 de junio enfrentará a Alemania en su primer encuentro de la Copa del Mundo, fue vencido en Dinamarca este sábado en su último juego preparatorio.

Y lo dicho, si no dan resultados en la cancha hay que reclamarles, con todo razón. @miseleccionmx — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de junio de 2018

La última prueba antes de enfrentar a Alemania en el debut mundialista lo perdió México y sobre el hecho de ganar confianza para encarar a Alemania, la caída contra Dinamarca con marcador de 2-0 creó más dudas de cara al Mundial Rusia 2018.

DEN 2-0 MEX | No hay tiempo para más.



Marcador final en Copenhague:#NadaNosDetiene pic.twitter.com/XUaCipThUK — Selección Nacional (@miseleccionmx) 9 de junio de 2018

A unos días de arrancar la justa, Juan Carlos Osorio continúa probando futbolistas, la realidad es que no hay un planteamiento distinto que no sea el de sólo mantener la posesión de la esférica. Porque este club azteca cuenta con ella, pero no tiene conocimiento de qué hacer con ella para armar una jugada de peligro, por lo tanto Osorio debe arreglar pronto esta situación.

