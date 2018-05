Mundial Rusia 2018: Esposa de Sergio Romero dice que AFA miente en la lesión del arquero.

Luego de que el día martes se diera el comunicado de que Sergio Romero sería baja para Argentina en el Mundial Rusia 2018 por una lesión en la rodilla, su esposa Eliana Guercio ha dicho que la AFA miente en la lesión del arquero de 31 años de edad.

Eliana Guercio, esposa del cancerbero Sergio Romero, ha manifestado que los doctores mienten en la lesión que sufrió su esposo y la AFA no tenía necesidad de darlo de baja para el Mundial Rusia 2018.

El conjunto de Argentina que dirige Jorge Sampaoli debutará en el Mundial Rusia 2018 el próximo sábado 16 de junio ante su similar de Islandia.

"Pero, por como es mi marido, y con la fuerza que le pone, en el primer partido podía estar. Hay mucha gente que lo quería tener afuera. Desde ayer no me canso de escuchar barbaridades. Dijeron que estaba roto como justificando que no esté. Me cansé de las mentiras. No sé si hablan de ineptos, desinformados, cobardes o tienen intereses personales", añadió.