Mundial Rusia 2018: ¡Es oficial, Néstor Araujo es baja de la Selección!

Néstor Araujo, jugador del Santos Laguna y quien aparecía en la prelista de Juan Carlos Osorio, es baja de la Selección Mexicana. A través de su cuenta oficial de Twitter, la selección Mexicana de Futbol dio a conocer que el futbolista se perderá el Mundial Rusia 2018.

“La Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer que, después de realizársele los estudios pertinentes al jugador Néstor Araujo, de común acuerdo y en constante comunicación con el Club Santos Laguna, se determinó lo siguiente:”, inicia el comunicado.

No se imaginan lo que siento en estos momentos, gracias @ClubSantos pic.twitter.com/uG3M48G4o4 — Nestor araujo (@Nestor_14Araujo) 31 de marzo de 2018

Néstor Araujo no logró recuperarse de la lesión que lo ha tenido rezagado del terreno de juego, por lo decidieron que lo mejor sería cuidar la integridad del jugador y anunciar que no estaría en el Mundial Rusia 2018.

“El jugador causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México, al presentar una tendinitis.”, continúa el comunicado.

Finalmente, se informa que Néstor Araujo regresará a su Club, el Santos Laguna, para evaluar el proceso de recuperación que mejor le resulte al jugador que ha sido baja de la Selección Mexicana de Futbol.

"Néstor Araujo regresará a su Club y será el Cuerpo Médico de Santos Laguna, quien determinará los pasos a seguir para su recuperación.", concluye el comunicado.

Desde su lesión, el futbolista recalcó que no se arriesgará y que si no estaba 100% recuperado para asistir al Mundial Rusia 2018 sería honesto y lo daría a conocer. El fin de semana, cuando Santos Laguna se coronó Campeón de la Liga MX, nuevamente el tema salió a flote y con la sinceridad que caracteriza al jugador, confesó que todavía no estaba recuperado.

Se sabía que haría el viaje a la concentración de la Selección Mexicana para hablar personalmente con Juan Carlos Osorio y que en estos días se daría a conocer si sí estaría disponible para asistir al Mundial Rusia 2018, desafortunadamente no logró recuperarse y se ha anunciado su baja definitiva de la Selección Mexicana de Futbol.