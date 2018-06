Mundial Rusia 2018: Encuentran sano y salvo al mexicano perdido

Este martes, a través de las redes sociales se denunciaba la desaparición del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez. Unos amigos recurrieron a publicar en Facebook que lo último que supieron de su amigo era que se había ido con una mujer rusa de nombre Alita.

En el post que compartieron en Facebook, se denunciaba que al contactar a la mujer con la que partió Francisco Javier Mata Sánchez de un bar, ya había bloqueado a las personas que intentaban comunicarse con el mexicano.

De acuerdo a MedioTiempo, Francisco Javier Mata Sánchez ya fue encontrado y se encuentra sano y salvo. Incluso contó que lo único que ocurrió es que se quedó sin pila y no tenía cómo comunicarse con sus amigos.

El joven mexicano indicó que estos días se encontraba de fiesta y sin manera de establecer comunicación. Aseguró que su vida nunca estuvo en peligro y ya se comunicó con sus dos amigos, mismos que lo acompañaron al Mundial Rusia 2018.

“Me fui de peda, eso es todo. Se me apagó la batería y nunca estuve en peligro”, dijo Francisco.

Se le preguntó si la mujer con la que abandonó el bar, le ayudó para poder comunicarse con sus amigos durante estos días pero aseguró que no tuvo contacto ella, por eso no podía brindarle ayuda.

“Ella no me ayudó en nada porque no tenía su contacto, estuve en un departamento durante todos estos días”, agregó Francisco Mata.