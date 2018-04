Mundial Rusia 2018: "En Rusia están prendidos, pero en México más"

A sólo 49 días para que inicie el Mundial Rusia 2018, la emoción en el país ruso es sorprendente, tanto que en la última fase de boletos su afición asistió a comprar boletos como ninguna otra. Pero México también está presente.

De acuerdo a las declaraciones de Elena Aleksandrova y su hijo Nikita, individuos rusos que están viviendo en la Ciudad de México desde hace aproximadamente seis años, confirman que hoy aquí la ilusión es mucho mayor.

"En Rusia tenemos un chiste: que nuestros futbolistas no corren, caminan por el balón nada más. O sea, era muy distinto el ambiente y ahorita que llegó el Mundial toda la gente se prendió. Vamos a ver si se pone chido, porque sí se prendieron", relata Nikita.

"Pero los rusos no están tan emocionados del Mundial en Rusia como los mexicanos, yo no sé por qué todos en México se alocaron. Todos mis amigos me preguntan qué onda, que si voy a ir al Mundial, que no sé qué. Si hubiera dinero pues sí, pero México sí se prendió machín".

Elena comenta que el futbol era una afición únicamente para hombres y recordó a su tío o a su abuelo observando algún partido por televisión en las noches antes de cenar en familia, difícilmente en un estadio. Actualmente, se da cuenta que muchos de sus paisanos en México hacen muchas cosas para poder asistir al Mundial.

Cabe destacar que se tiene previsto que sean aproximadamente 25 mil mexicanos que se trasladen a Rusia. La mayoría de ellos se han puesto en contacto con el Centro Cultural que comanda Elena para asistir a clases de ruso básico.