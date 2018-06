Mundial Rusia 2018: El presidente de la Real Federación Española explica el despido de Julen Lopetegui

Es una realidad que en la sala de prensa del Krasnodar Stadium todos esperaban a Julen Lopetegui, sin embargo apareció Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se escuchaban rumores de despido pero de igual forma de conciliación gracias a las acciones del vestuario de La Roja. Sus palabras acabaron con todas las especulaciones.

"Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional".

A partir de ese momento, Rubiales se tomó el tiempo para tratar de justificar las razones de uno de los mayores escándalos que se han pasado en vísperas de una Copa Mundial de la FIFA. El titular del fútbol español platicó acerca de los motivos del despido del Director Técnico de su selección, del Real Madrid, de su vínculo con Lopetegui, del ambiente del vestuario y más.

Te dejamos sus declaraciones más relevantes:

"Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí, si ha llegado con esa calidad y esos resultados ha sido por su buena fe. Hay que desearle la mayor de las suertes. Lo que consiga la selección de ahora en adelante tendrá que ver con el trabajo que él ha desarrollado."

"La selección española es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que estamos obligados a tomarlas en función de una forma de actuar y uno valores."

"Nos hemos encontrado con una negociación legitima, que no hay problema con ello, pero ha ocurrido sin información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa. Tiene que haber un mensaje claro para los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de actuar que hay que cumplir."

"No me siento traicionado. Julen Lopetegui, mientras ha trabajado en la selección, ha realizado un trabajo impecable. Otro cosa es como se han hecho las cosas, con total ausencia de la Real Federación Española de Fútbol siendo trabajador nuestro. Eso es algo que no podemos pasar por alto. Lopetegui es un profesional impecable, pero las formas también son importantes."

"Tengo una relación muy cercana con los jugadores. Fue una situación muy compleja, muy difícil. He hablado con ellos, me atendieron con atención, y les puedo asegurar que los jugadores y el nuevo cuerpo técnico intentarán llevar a la selección lo más lejos posible.

COMUNICADO OFICIAL | Julen Lopetegui https://t.co/M44rWXwqEM — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 12 de junio de 2018

"Es una situación muy compleja, la más compleja que me podía encontrar. Pero estoy actuando con responsabilidad y con el apoyo total de la junta directiva. He hablado con todo aquel que tenía que hablar antes de tomar esta decisión. Nos hemos vistos obligados a tomar esta decisión."

"Ellos buscan un entrenador y buscan al mejor, eso es lícito. No tengo ningún inconveniente y no quiero opinar de cómo tiene que hacer las cosas el Real Madrid. La Federación tiene una obligación porque la selección es el equipo de todos los españoles. El seleccionador, o quien le haya llevado el tema, porque estoy seguro que él no lo hubiera hecho así, no pueden hacer las cosas de esta manera. Me enteré con una o dos llamadas 5 minutos antes del anuncio. Pedí que no se hiciera el anuncio pero luego lo vi en la prensa y tuvimos que reaccionar."

"Terminamos con un apretón de manos, yo admiro mucho a Julen Lopetegui. Lo respeto mucho, lo que ha hecho más difícil de tomar la decisión."

"La Federación no ha podido hacer otra cosa, todo lo que ha ocurrido no lo hemos elegido nosotros. En ningún caso hemos estado informados, hemos estado al margen de cualquier tipo de negociación."