Mundial Rusia 2018: El futuro de Griezmann se decidirá antes de la competición

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid y la selección de Francia, tendrá que decidir la camiseta de vestirá en la próxima temporada, antes de asistir al Mundial Rusia 2018, de acuerdo a una entrevista que brindó este miércoles en el diario ‘L'Équipe’.

"Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones (...) Le he dicho a mi hermana (que se encarga de gestionar sus asuntos) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes", declaró el francés.

Durante la entrevista, Antoine Griezmann afirmó que no se ahorrará energías en el trayecto final de la campaña tan cerca el Mundial Rusia 2018, pero aseguró que sí hará "más recuperación y más masajes" cuando cuente con tiempo libre para llegar en las mejores condiciones al Mundial.

Admitió que sus declaraciones al inicio de campaña, en las que comentó que contar con un 60 por ciento de probabilidades de llegar al Manchester United, lo desconcentraron y no se vio centrado, pero participar en las convocatorias internacionales con los ‘Bleus’ le facilitaron a despejar la mente y no sentir presión.

También dio crédito al hecho de que Diego Simeone le haya brindado más libertad en el Atlético, también tomando en cuenta la llegada de de Diego Costa, que le ha "librado de mucho peso".

Declara que no le afecta en nada las críticas que recibe la selección de Francia entrenada por Didier Deschamps, porque argumentó con una sonrisa en el rostro que "nuestro juego es mejor que el del Atlético", y aclaró que para él es mejor "ganar a jugar bien".

"Me costó seis meses que me gustase defender. Ahora me encanta. A veces, en la selección el entrenador me pide defender menos, pero es lo que me sale. (Simeone) hizo que me gustase esto, y siempre le estaré agradecido", destacó.