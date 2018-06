Mundial Rusia 2018: Draxler asegura que si México lo permite, Alemania ganará

Julian Draxler, jugador del PSG y quien actualmente se encuentra concentrado con la Selección Alemana para disputar el Mundial Rusia 2018, habló en conferencia de prensa del partido entre la Selección Mexicana y Alemania.

Este domingo Alemania y México se verán las caras en el que será el debut para ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018, ante esto, Draxler aseguró que conocen el juego de los mexicanos, pero si les ceden los espacios Alemania ganará el partido.

Mucho se recuerda la goleada que Alemania le hizo a México en la pasada Copa Confederaciones, donde los teutones ganaron 4-1 a los mexicanos. Además, Draxler estuvo presente en aquel partido pero señala que no hay que darle importancia a dicho marcador.

Incluso se le cuestionó sobre lo que opinaba acerca de la fiesta protagonizada por la Selección Mexicana de Fútbol, misma que publicó una revista mexicana y que le dio la vuelta al mundo. Para Julian, esta situación no tiene relevancia pues los futbolistas pensarán en el partido y no en ese tema.

“No creo que una fiesta tenga mucha importancia en el torneo. No sé qué pasó. Fue curioso leerlo, no sé qué será verdad y que no. Pero México no va a estar pensando en las fiestas sino en el futbol. La fiesta no será tema de conversación”, concluyó Julian Draxler.