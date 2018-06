Mundial Rusia 2018: “Di lo mejor de mí y no alcanzó” Jesús Molina

Jesús Molina fue uno de los 4 jugadores que quedó fuera de la convocatoria que Juan Carlos Osorio envió a la FIFA y que incluye a los 3 futbolistas que asistirán al Mundial Rusia 2018, para representar a la Selección Mexicana de Fútbol.

En entrevista telefónica con La Barra, el jugador se sinceró y declaró que él veía altas posibilidades de estar presente en el Mundial Rusia 2018, pues asegura que las declaraciones del timonel, Juan Carlos Osorio daban a entender esto.

Indicó que él le tiene aprecio a Osorio, incluso se mostró agradecido por ser tomado en cuenta en la prelista del colombiano. Aunque destaca que ni el “Gallito” ni él pudieron llenarle el ojo a Juan Carlos, sabe que hay gente que se desempeña bien en esa posición.

Además, el jugador resaltó que desconoce los motivos que llevaron a Juan Carlos Osorio a dejarlo fuera de la convocatoria del Mundial, pues asegura que hizo su mayor esfuerzo aunque esto no le fue suficiente.

"No sabría decirte que me faltó (para convencer a Osorio), di lo mejor de mí y no alcanzó, no le cierro las puertas a la Selección porque todos queremos estar, pero por el momento es algo en lo que no tengo ganas de pensar", sentenció Jesús Molina.