Mundial Rusia 2018: Deschamps seguirá al frente de Francia hasta el 2020

El Presidente de la Federación Francesa le puso fin a los rumores que apunta a Zinedine Zidane como el nuevo entrenador de Francia, pero no lo descarta después de la era de Deschamps. Por lo que confirmó que Deschamps será el entrenador hasta el 2020.

De acuerdo a BFMTV, Noël Le Graët, indicó que nada cambiará el hecho de que Didier Deschamps será el Entrenador de la Selección Francesa hasta el 2020, porque así lo indica el contrato y porque no le gusta faltar a lo acordado.

"Didier Deschamps tiene contrato hasta 2020. No hay ninguna cláusula negativa, no es mi estilo. Didier se quedará hasta 2020", dijo Noël.

Sin embargo, no descartó que a futuro el ex Director Técnico del Real Madrid llegara a la Selección Francesa, pero esto no será pronto. Ya que por ahora se encuentran satisfechos con el trabajo que realiza Didier.

"Tenemos tiempo, Deschamps está en el puesto y lo hace bien. Lo estimo mucho. Zidane es alguien que un día será, con mucha certeza, seleccionador de este equipo", indicó Le Graët.

Incluso hubo más elogios para Zinedine Zidane, quien se espera que a futuro se incorpore como entrenador de la Selección Francesa, pies reconocen todo el trabajo que realizó al frente de los Merengues.

“Tengo mucho respeto por lo que consiguió hacer. Tres veces vencedor de la Champions League es algo maravilloso. Cuando empezó su carrera de entrenador no esperaba tantos éxitos. Le felicito después de la final de Kiev”, sentenció el Noël.