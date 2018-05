Mundial Rusia 2018: Dani Alves se despide de la Copa del Mundo con emotiva carta.

El lateral brasileño del PSG, Dani Alves de 35 años de edad, sufrió una dura lesión en la rodilla que lo ha dejado fuera de poder ir al Mundial Rusia 2018, luego de saber la gravedad de su lesión el ganador de 38 títulos oficiales; se ha despedido de la Copa del mundo con una emotiva carta.

La lesión en la rodilla que sufrió el lateral brasileño del PSG ha sido un duro golpe para la selección cinco veces ganador de la Copa del Mundo. Dani Alves dijo que cuando supo la gravedad de la lesión y que no podría participar en el Mundial Rusia 2018 dijo que “su alma salió de su cuerpo”.

Dani Alves se despide con emotiva carta del Mundial Rusia 2018.

“Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Supe desde el momento en el que caí al campo que no iba a conseguir estar en el Mundial”, señaló en un artículo publicado en ‘The Players’ Tribune’. “Sólo lloré una vez, y fue cuando estaba solo. No quiero que nadie sienta pena por mí, he vivido mis sueños. Dani Alves no va a ir al Mundial Rusia 2018.

Dani Alves se despide del Mundial Rusia 2018 con emotiva carta

Dani Alves de 35 años de edad, tituló “De mi alma” la carta en donde expresa sus sensaciones tras la lesión sufrida el pasado martes en la Final de la Copa de Francia.

Lesión en la rodilla deja fuera del Mundial Rusia 2018 a Dani Alves.

Esta fue la emotiva carta con la el lateral brasileño Dani Alves se despidió del Mundial Rusia 2018, luego de sufrir una lesión en la rodilla de ligamento cruzado.

“Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Desde el momento en que pisé el suelo, supe que no iba a estar en el avión a Rusia para la Copa del Mundo. En el vestuario, los médicos del PSG me dijeron que debíamos esperar al día siguiente para tener los resultados, pero yo ya sabía en mi corazón que todo había acabado. Todos vinieron a celebrar la Copa de Francia y no quise mostrar ninguna emoción negativa hacia mis colegas de equipo. Si tú conoces a Dani Alves sabrá que soy un tipo feliz. Entonces yo sonreía y disfrutaba el momento. Pero todos pudieron ver en mis ojos que algo no iba bien”…

“Sólo lloré una vez y fue cuando estaba solo. Dejadme que os diga una cosa. No quiero que nadie llore por mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños. Dani Alves no va al Mundial de Rusia, pero soy un tío feliz”…

“Estaré mirando a Brasil de la misma manera que solía mirar cuando era un niño pequeño en la granja. ¡Solo que mi televisor va a ser muchísimo más grande esta vez!”.