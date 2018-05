Mundial Rusia 2018: "Contento por el llamado, la verdad no me lo esperaba", Erick Gutiérrez

Este lunes 14 de mayo el director técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, dio a conocer su lista preliminar de cara al Mundial Rusia 2018. Entre los distintos nombres de jugadores, se encontraba el de Erick Gutiérrez, quien se sorprendió por el llamado, ya que hasta se encontraba de vacaciones a lado de su familia en su natal Sinaloa.

“Contento por el llamado, la verdad no me lo esperaba. Una gran sorpresa para mí, estaba aquí con la familia en Sinaloa de vacaciones, no me lo esperaba, pero bueno ahorita que tengo la oportunidad debo aprovecharla al máximo".

“De verdad no me lo esperaba, estaba aquí con la familia desayunando y me empezaron a entrar llamadas de que me habían convocado y no me lo esperaba”, comentó en entrevista para ESPN.

Cuestionado por los rumores que lo manejan fuera del Club Pachuca, y de la probabilidad de ir al futbol del Viejo Continente, el Guti piensa que poder ir a la próximo Mundial Rusia 2018 contribuiría al hecho de que se concretara ese dueño que tiene.

“Sería algo muy importante, sería consagrar mi carrera. Estoy intentando ir a Europa, quiero ir allá es un sueño y bueno si llego a ir al Mundial sería algo muy importante y me ayudaría a dar el salto a Europa”, aclaró.

Erick Gutiérrez y su posible traspaso a Chivas

Después de que saliera a la luz que el futbolista de Pachuca estaba en la lista de posibles refuerzos para el Guadalajara de cara al Apertura 2018 y el Mundial de Clubes, Erick Gutiérrez declaró que le da más prioridad al hecho de emigrar a Europa que vestir la camiseta rojiblanca.

"Yo prefiero ir a Europa(sobre Chivas), es un reto. Sí hay charlas con algunos equipos, pero no me desespero. Sé que puede llegar en cualquier momento", sentenció el mediocampista a ESPN.

