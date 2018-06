Mundial Rusia 2018: "Conmigo no acababa 7-1", Neymar sobre la goliza contra Alemania

Una noche de pesadilla para el futbol de Brasil que pudo haber tenido un final distinto si Neymar hubiera jugado en el partido, al menos eso es lo que piensa el jugador al recordar el marcador de la semifinal contra Alemania en el Mundial 2014 que fue de 1-7.

Spox, una página alemana especializada en deportes, entrevistó Neymar quien dijo que el desenlace hubiera sido distinto si él hubiera estado en el campo, lo cual no pudo ser posible porque se lesionó la espalda en un partido contra Colombia.

“Me gustaría mucho volver a jugar ese partido. Conmigo en el campo creo que el resultado habría sido diferente, no un 7-1, estoy bastante seguro de eso. Lamentablemente, el destino decidió en ese momento que no podía estar, tuve que aceptarlo, incluso si todavía es difícil”, comentó el 10 de la selección brasileña.

Neymar tiene la esperanza de poder jugar contra los alemanes en este Mundial 2018 y así poder tener la posibilidad de la revancha.

“Esa fue una gran derrota para todos los brasileños, por supuesto para mí porque aunque no estaba en el campo, pertenecía al equipo. Me sentí tan derrotada como mis compañeros y me afectó como a todos los demás. Ahora tenemos la oportunidad de ganar una nueva Copa del Mundo, tal vez nos volvamos a encontrar con Alemania y esperamos que haya una verdadera venganza”, declaró.

Respecto a su pase del Barcelona al PSG, dijo bromeando que él no hubiera pagado una cifra millonaria por él mismo, la cual fue de 222 millones de euros.

“No estoy orgulloso de la tarifa de transferencia, eso es solo dinero y nada más. Personalmente, habría pagado menos por mí mismo”, dijo riendo.