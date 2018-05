Mundial Rusia 2018: "Competencia con Memo Ochoa es totalmente leal", Chuy Corona

Por más de 14 años, Chuy Corona y Memo Ochoa han luchado por ser titular en la Selección Mexicana, lo que ha significado que ambos han mejorado y aumentado su nivel siendo porteros de confianza para los defensas.

Jesús Corona hizo hincapié en todo el tiempo que ambos se han relacionado en la Selección y afirmó que espera que la rivalidad se mantenga con la mira hacia el Mundial pues siempre ha sido una competencia fiel.

“Siempre ha sido muy intensa y tenemos una competencia totalmente leal y eso es importante. Somos compañeros y amigos, nos estimamos dentro de la cancha pero afuera esa competencia nos ha hecho crecer”, declaró tras finalizar el partido contra Gales en un empate sin anotaciones.

“Yo me dedico a trabajar y a ponerme a la orden de mis compañeros y del entrenador y si me toca estoy listo y si no, estaré apoyando al equipo”.

El guardameta de Cruz Azul aclaró que siempre se presenta una competencia interna en cada una de las posiciones, lo que beneficia al Tricolor haciéndolo una mejor Selección.

“Hay una gran competencia en todas posiciones y en la portería no se diga, venimos con la mentalidad de buscar un puesto titular y creo que eso nos vuelve más competitivos y con eso los únicos beneficiados somos nosotros”.

Respecto al resultado en el partido contra Gales, Chuy Corona comentó que la Selección Mexicana podría mejorar en la convicción, pues dejaron ir múltiples oportunidades en las que el Tri pudo haber marcado un gol.

“Fue un partido en el que tuvimos una buena cara, se tuvo posesión de la pelota, sin embargo no tuvimos la tranquilidad para culminar las ocasiones de gol y creo que el equipo estuvo a la altura y de ahí es que yo no tuve tanta participación”, aseguró.

Chuy Corona

“Es importante mantener el cero y eso se logra con la ayuda de todos y me voy tranquilo a pesar de que no tuve mucha participación”