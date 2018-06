Mundial Rusia 2018: Claudio Suárez está en desacuerdo con la metodología de Osorio

A menos de 15 días de que el Mundial Rusia 2018 dé resultado, Claudio Suárez, expresó lo que piensa de la Selección Mexicana de Futbol y de su estratega, Juan Carlos Osorio. De acuerdo a Suárez, la metodología del colombiano no ha dado buenos resultados en el Tricolor.

Claudio Suárez se manifestó en contra del esquema que utiliza Juan Carlos Osorio para los partidos de la Selección Mexicana. De acuerdo a Récord, el futbolista señaló que se ha demostrado que esta metodología no funciona.

“No estoy de acuerdo con la metodología de Osorio, de estar cambiando constantemente en torneos importantes, ya está la experiencia de Copa América, Copa Oro y Confederaciones de hace un año, partidos importantes no dio resultado.”, indicó Suárez.

Incluso señaló que se espera que Juan Carlos Osorio pueda trabajar la continuidad en sus alineaciones. Claudio Suárez fue claro y contundente en decir que a él no le parece cómo se maneja el colombiano.

“Seguimos en las mismas, esperando que le dé una continuidad a un cuadro. Él tiene su visión, su forma de trabajar; puede gustar o no, en lo personal no me gusta.”, agregó Claudio.