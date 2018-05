Mundial Rusia 2018: “Chucky” Lozano, afirma que quiere minutos en el Mundial

Uno de los jugadores que todo México observa, es Hirving “Chucky” Lozano, el jugador está consciente los elogios que se hacen hacia su trabajo pero asegura que ha trabajado la mentalidad y este, es un hecho que le ha validado estar muy cerca de su primer Mundial.

En conferencia de prensa, “Chucky” aseguró que ha madurado mucho a lo largo de su carrera. Asegura que se siente muy bien y que espera continuar con su trabajo de la misma manera de cara al Mundial Rusia 2018.

“He mejorado mucho, he aprendido muchas cosas, he madurado, me siento muy bien, creo que he mejorado en lo mental, en lo personal y me siento muy bien, ojalá sigamos por esa línea”, dijo Lozano.