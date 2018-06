Mundial Rusia 2018: Cholo Simeone lanzó varias bombas contra Argentina en audio filtrado

La actuación de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018 ha dejado mucho que desear por lo que está debajo de lo esperado y las reacciones de los medios y los aficionados aparecieron inmediatamente. En el país sudamericano no se encuentran contentos con lo realizado por el club de Jorge Sampaoli y así lo dejó ver el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

En una conversación de WhatsApp que se filtró y fue reproducida por estaciones de radio en Argentina, el Cholo hizo fuertes críticas sobre la situación que pasa actualmente la Albiceleste. El audio fue mandado a su asistente en el Atlético, Germán Burgos, es lo que se puede comprender por sus palabras.

"Mira Burgos, vamos por partes. Lo que está pasando en estos momentos, es lo que le pasó a la Selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo desde la dirigencia ni de parte de los que conducen", comentó Simeone.

De igual forma el estratega de los Colchoneros añadió que el "equipo está perdido" y aclaró que Sampaoli tuvo confusiones con los planteamientos, debido a que debió jugar ante Croacia como lo hizo ante Islandia y viceversa.

"El equipo está mal. Pero es Argentina, yo creo y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Ahora dependes de Islandia, de que no gane ninguno de los dos partidos".

Luego de la derrota que sufrieron por marcador de 3-0, Sampaoli afirmó que su proyecto al frente de la selección no sirvió y eso ha sido impedimento para que resalten "los jugadores que no estaban exactamente colocados en el proyecto". Después de las palabras del timonel, Sergio "Kun" Agüero se pudo notar molesto en zona mixta y le contestó: "que diga lo que quiera". Para el Cholo, lo acontecido es una prueba de que el vestidor está roto.

"Está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas, en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Déjate de hinchar las bolas".

La primera anotación de Croacia fue provocada por un regalo del arquero Willy Caballero, quien cedió la pelota en la salida y Ante Rebic no perdió la oportunidad para marcar con gran definición de volea. Sobre esto, Simeone también criticó.

"El arquero, decime la verdad, lo había hecho, ya Germán. Lo hizo contra España , contra Italia que se fue al lado del palo. Yo te comenté: Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la cagas en el Mundial, es gol".

Otro de los elegidos de la depresión Argentina fue Lionel Messi, quien brindó menos pases que Caballero en el encuentro. El futbolista del Barcelona no se salvó de la crítica de Simeone.

"Messi es muy bueno, pero es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tienes que elegir entre Messi y Ronaldo para un partido normal, ¿a quién elegirías?".