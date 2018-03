Mundial Rusia 2018: Chicharito orgulloso de jugar con México

Chicharito Hernández se mostró encantado y con un gusto enorme por tener la oportunidad de estar nuevamente en el Tricolor para disputar los dos encuentros en Estados Unidos en los próximos días con respecto a la fecha FIFA a unos meses de iniciar el Mundial Rusia 2018.

“En todos los estadios donde jugamos, vemos mexicanos, ya que tenemos muchos fanáticos en todo el mundo que apoyan a nuestro equipo nacional. Ha sido un placer cada vez que me he puesto la camiseta y será un placer cada vez me la ponga en el futuro”, comentó Javier Hernández.