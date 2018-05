Mundial Rusia 2018: Carlos Vela no se arrepiente de no haber ido a Brasil 2014.

El futbolista originario de Cancún, Quintana Roo, Carlos Vela dice que no se arrepiente de no haber asistido a la Copa del Mundo de Brasil 2014 y se encuentra ilusionado de poder asistir al Mundial Rusia 2018.

Hace cuatro años Carlos Vela de 29 años de edad se negó a participar en la Copa del Mundo de Brasil 2014, sin dar a conocer la razón por la que no aceptaba acudir a la justa veraniega. Aseguró el delantero mexicano que en ese momento era lo mejor para su entorno.

“Para nada (se arrepiente) porque hice lo que mi corazón me dijo que tenía que hacer y cuando haces lo que crees que es lo mejor la conciencia está tranquila. Obvio jugar un Mundial es bonito pero cuando uno no está, no está y no me arrepiento. Ahora quiero ir y ser el mejor”.