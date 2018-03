Mundial Rusia 2018: Carlos Salcedo no buscará acelerar su rehabilitación

Carlos Salcedo se dice ilusionado con poder asistir al Mundial Rusia 2018, pero está más preocupado por continuar con su carrera en Europa, por lo que no acelerará su rehabilitación del hombro.

El zaguero llegó a Guadalajara para comenzar con su recuperación, el seleccionado nacional aclaró que será honesto con Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Mexicana, después de sufrir una fractura en el tercio distal de la clavícula izquierda, en el encuentro del pasado martes frente a Croacia en Dallas, Texas.

“Sí, claro, soy un jugador que aprecia siempre el trabajo de los demás, me gusta siempre darle ese mérito, apoyar siempre a los mexicanos porque amo a mi país y obviamente debo ser honesto primeramente conmigo. Si debo levantar la mano y no ir al Mundial, lo haré. No me quita el sueño con 24 años, estoy seguro que si sigo trabajando y sigo manteniéndome firme, puedo llegar a otro Mundial”.