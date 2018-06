Mundial Rusia 2018: ¡Así recibieron a la Selección Mexicana en Rusia!

La Selección Mexicana de Fútbol ya se encuentra en Rusia, enfundados en traje negro, los seleccionados bajaron del avión en Moscú, para posteriormente dirigirse a su casa de concentración.

A su llegada, Juan Carlos Osorio se detuvo a firmar autógrafos y se podía ver grandes sonrisas en el rostro de los futbolistas mexicanos. El timonel, se detuvo en la zona mixta y habló con los medios de comunicación y señaló que acordó con los jugadores que se dedicarán solamente de hablar de futbol.

Indicó que el que Javier Hernández participara en un Live de la Selección Mexicana y aclarara lo ocurrido en cuanto a la fiesta, demuestra la unión que mantienen dentro del Tricolor. En cuanto a Diego Reyes, dijo que ya entrenó con el equipo, se someterá a estudios y posteriormente decidirán.

A bordo del autobús en el que se lee “¡Hechos en México!, ¡Hechos para la victoria!” Al llegar al complejo del Dinamo, la Selección Mexicana fue recibida con una ceremonia, posteriormente entraron a la que será su casa de concentración por el tiempo que se mantengan en el Mundial Rusia 2018. Incluso se escuchó la canción "We are the Champions", misma que suena cada que un equipo se corona Campeón.

A través de las redes sociales de los seleccionados, se puede ver cómo los han recibido en Rusia, entre los que destacan la bienvenida en el Base Camp y las puertas del cuarto de los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol.

En una parte del recinto se puede leer “Nada nos detiene”, frase que usan en la cuenta oficial de la Selección Mexicana y que se ha convertido en el slogan del Tricolor para el Mundial Rusia 2018, donde el debut se encuentra cada vez más cerca.

La Selección Mexicana de Fútbol, se encuentra en el Grupo F del Mundial Rusia 2018, su gran debut será ante la Selección de Alemania el 17 de junio a las 10:00 horas, su segundo partido será el 23 de junio contra Corea del Sur a las 10:00 horas y finalizará la Fase de Grupos el 27 de junio a las 09:00 horas, ante la Selección de Suecia.