Mundial Rusia 2018: Argentina comparte guía para ligar aficionadas rusas en la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial Rusia 2018 indica solamente 29 días, en Argentina, la AFA (Asociación de Futbolo Argentino) compartió el día martes uno de los manuales de “Idioma y Cultura Rusa” en el que se incluyen consejos para ligar a las aficionadas rusas en la Copa del Mundo.

El Mundial Rusia 2018 se estará efectuando del 14 de junio al 15 de julio y grandes multitudes de las diferentes latitudes se harán presentes en el país europeo en las fechas mencionadas, en Argentina lanzaron una guía para entender la cultura rusa, en donde de igual manera incluyen consejos y técnicas para que los aficionados de la albiceleste puedan conquistar a las aficionadas rusas que estarán presentes en la Copa del Mundo.

La guía que compartió la AFA fue fotografiado por los periodistas argentinos y se ha difundido a través de las redes sociales, haciendo viral en el país sudamericano. A los pocos minutos se les retiró el material a los allí presentes y más tarde se les entregó nuevamente el cuadernillo sin estas páginas.

En el cuadernillo emitido por la AFA manifiesta que se tiene que tener iniciativa para poder conquistar a las mujeres rusas en el Mundial Rusia 2018.

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo", añade el texto.