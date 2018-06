Mundial Rusia 2018: Alemania vs México ¿Quién ganará?

Este domingo se juega el primer partido de la s selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018, es uno de los partidos más esperados y estas son los números para poder saber quien ganará el primer partido del grupo F.

Actualidad de Alemania

Los dirigidos por Joachim Low en las eliminatorias europeas demostraron el porque son los campeones del Mundo, tras clasificar para Rusia 2018 quedándose con todos los puntos disputados y marcando un total de 43 goles en 10 partidos y así llegar por décima octava vez consecutiva a un campeonato mundial donde espera sumar su quinto título.

Durante los amistosos la selección alemana no ha sido muy convincente, al punto que sólo ganó un juego de los seis disputados y fue en el último compromiso ante la modesta Arabia Saudí con un apretado marcador de 2-1, pero como hemos dicho en otras oportunidades a Low muy poco le importan los resultados en amistosos, ya que cuando saltan al campo de juego de un torneo oficial la situación es muy distinta y si no hay que recordar que así llegó a la Copa Confederaciones donde proclamó campeón, en un torneo donde incluso enfrentó a México en las semifinales ganando por un abultado marcador de 4-1.

Dentro de sus principales jugadores Alemania cuenta con el “hombre orquesta” como es Mesut Ozil, en ataque Low se apoya en la juventud Timo Werner mientras que su reemplazo sería el experimentado Mario Gomez, en la volante Khedira y Kroos, mientras que la fortaleza en defensa estará a cargo de Boateng y Hummerls.

Actualidad de México

Los dirigidos por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio nuevamente dominaron su clasificación en la zona de CONCACAF acabando en el primer lugar en el hexagonal final y con ello conseguir su séptima aparición consecutiva en una Copa Mundial de la FIFA.

A pesar que para muchos México tiene suerte de estar en una ronda eliminatoria donde el nivel del resto de selecciones es bajo, el “Tri” ha sido protagonista en los Mundiales y es así que ha clasificado a octavos de final en cada uno de las últimas seis ediciones mundialistas y cuidado que con un grupo conformado por selecciones como Suecia y Corea del Sur podría mantener esa racha.

En cuanto a su etapa de preparación, la selección azteca ha conseguido resultados que no dejan muy tranquilo a su afición, sumando victorias ante selecciones de menor nivel como Islandia y Escocia, y cuando tuvo que enfrentar a selecciones de un mayor nivel como Croacia y ahora último ante Dinamarca los resultados fueron derrotas por 0-1 y 0-2 respectivamente.

México tiene jugadores interesantes que juegan en ligas de primer renombre en el fútbol de Europa y así en defensa cuenta con el dúo Hugo Ayala y Héctor Moreno; además de su capitán Andrés Guardado y de su máximo referente en el área como es Javier “Chicherito” Hernández.

Antecedentes Para El Pronóstico

Según los medios estadísticos, estas selecciones se han enfrentado en once oportunidades y son los europeos los que tienen la ventaja, así Alemania suma 6 triunfos por apenas 1 de México.

Como hemos dicho líneas arriba, la última vez que se enfrentaron fue en las semifinales de la Copa de las Confederaciones en Rusia, la misma que acabó con un cómodo triunfo por 4-1 para los germanos.

En cuanto a enfrentamientos directos en mundiales esta será la cuarta vez, antes se enfrentaron en las Copas Mundiales de 1978, 86 y 98, y en todas Alemania salió victorioso.

Pronósticos Alemania vs México

Es verdad que Alemania no ha tenido una buena presentación en sus amistosos pero no nos debemos dejar llevar por esto, Alemania se transforma en los juegos oficiales y los toma con mucha seriedad, ya lo demostró en sus debuts en el Mundial Brasil 2014 destrozando a Portugal 4-0, en el Mundial Sudáfrica 2010 por el mismo marcador a Australia, en Alemania 2006 venció a Costa Rica por 4-2 y en el Mundial Korea & Japón 2002 también destrozó a Arabia Saudí por 8-0, y ahora ante México que además llega en un momento tenso y complicado por lo sucedido en el día de descanso que tuvieron los jugadores que realizaron una fiesta con mujeres que no pertenecen al entorno de la selección así como de su vida íntima, está dispuesto a mantener esa buena racha de triunfos en sus debuts en Mundiales. Por ello, para este compromiso vamos a por el triunfo de Alemania.

Posibles alineaciones:

Alemania: Neuer; Héctor, Boateng, Hummels, Kimmich; Khedira, Kroos, Draxler, Ozil, Muller; Werner.

México: Ochoa; Gallardo, Ayala, Salcedo, Layun; Guardado, Herrera, dos Santos, Vela, Lozano; Javier Hernández.

Nuestro pronóstico para el partido Alemania Vs México es: Alemania Ganará El Partido.